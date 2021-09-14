السعودية تعلن عودة «مشربيات ماء زمزم» في مكة والمدينة المنورة

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه تم إعادة حافظات ومشربيات ماء ‏زمزم المبارك إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بعد غلقها في بداية أزمة كورونا.

عودة الحافظات والمشربيات يواكب بشارات الخير

وأكدت رئاسة الحرمين في بيان لها على موقعها أن «عودة الحافظات والمشربيات يواكب بشارات الخير بارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين والوعي الكبير الذي أظهره قاصدو الحرمين الشريفين خلال الفترات الماضية».

وأضافت رئاسة الحرمين، أن الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أكد أنها حريصة على سلامة الجميع، وأنها ستتخذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة القاصدين والزوار من تنظيم، وتطهير، وتعقيم، وأن وكالات الرئاسة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها بما يضمن سلامة الجميع.

توزيع 2000 وجبة

وكانت رئاسة الحرمين أعلنت حرصها على توفير أكثر من 2000 وجبة إفطار يوم الاثنين، وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأفادت رئاسة الحرمين بمواقع التوزيع، أنها تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام «صحن المطاف - المطاف الدور الأول - توسعة الملك فهد (الأرضي/الأول )- المسعى (الأرضي/الأول)»، وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزوار وتقديم الضيافة كذلك وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) آلاف مستفيد.

وأعلن أنه تم استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.

تأتي هذه المبادرات انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات معالي الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.