مصطفى وزيري: 40 صحفيا عالميا شاركوا في تغطية حفل «ستيفانو ريتشي»

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل التحضير لحفل دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» في معبد حتشبسوت في الأقصر والذي أقيم بالأمس، إذ ذكر أن الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر بدأ منذ عام كامل، وكان مقرر إقامته في شهر مارس الماضي، لكن بسبب الأحداث العالمية جرى تأجيله حتى شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء أخذت 3 فنادق للإقامة.

40 صحفيا شاركوا في الحفل

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك 40 صحفيًا يعملون في صحف عالمية كبرى قادمين من كل أنحاء العالم حضروا حفل أزياء الأقصر العالمي، موضحًا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عبر منصاتهم الإعلامية عن الزيارة.

مظهر جديد أثناء تنظيم حفل أزياء الأقصر

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير ومظهر جديد أثناء تنظيم حفل أزياء الأقصر العالمي، كما رد على انتقادات السوشيال ميديا التي تدعي خوفهم من تدمير الآثار المصرية من مثل هذه الحفلات «لن يسمح أي موظف في وزارة الآثار بالاعتداء على الآثار المصرية، والآثار كانت مهملة ومكسرة وجرى إعادة ترميمها والترويج لها عالميا».