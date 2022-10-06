«الأعلى للآثار» يكشف تفاصيل العثور على مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج

علق الدكتور محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف مقبرة من العصر البطلمي في سوهاج خلال فاعليات برنامج تدريبي على الحفائر.

تفاصيل العثور على مقبرة في سوهاج

وقال «عبدالبديع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «المقبرة ترجع إلى أحد الموظفين الكبار الذين كان لهم صلة بالجيش أو العسكرية في تلك الفترة، وأهم ما يميز هذه المقبرة وجود تاج للشمال وتاج للجنوب على باب المقبرة».

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار: «هذا الموظف كان مهتمًا بأن يوصل فكرة أن مصر موحدة وتحت راية واحدة، لأنه كان يظهر في مقابر الملوك أو المعابد أن الملك يرتدي تاج الشمال وتاج الجنوب تأكيدا على وحدة مصر».

الغرض من البرنامج لم يكن كشف المقابر

وتابع الدكتور محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار: «الغرض من البرنامج ليس كشف مقابر، لكن العثور على مقابر في كل شبر من أرض مصر أمر طبيعي، وأثناء التدريب على أعمال الحفائر، بدأ الزملاء في العثور على جزء من حجر منحوت في الصخر، واقتفينا أثر هذا الحجر درجة تلو الأخرى حتى وجدنا باب المقبرة».

المقبرة ترجع إلى العصر البطلمي

وأكد: «هذه المقبرة جميلة جدا وترجع إلى العصر البطلمي وهذا ما يدل على أن مصر كلها مليئة بالآثار، هذا الأمر رائع لأنه يعيد إلى ذاكرتنا أماكن أثرية كثيرة جرى اكتشافها بمحض الصدفة، وسنستمر في أعمال الحفائر حتى نحصل على اكتشافات أخرى مجاورة للمقبرة».