ستيفانو ريتشي: سعيد لاهتمام الدولة المصرية بالاحتفالية الـ50 لعلامتي التجارية

تصدرت احتفالية دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» باليوبيل الذهبي على تأسيسها والذي أقيم في معبد حتشبسوت بـ مدينة الأقصر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ تفاعلت معه العديد من وسائل الإعلام الدولية التي تناقلت الاحتفالية على نطاق واسع.

يأتي ذلك ضمن خطتها للاحتفال الممتد على مدار يومين بالمدينة السياحية الشهيرة، إذ أقيم عشاء في مدينة الأقصر باليوم الأول، وفي اليوم الثاني جولة في وادي الملوك ثم عرض الأزياء العالمي.

وقال بيان صادر عن سعدي جوهر منظم الاحتفالية، إن ستيفانو ريتشي بدأ كلمته خلال الحدث: «تزخر حياتنا بالأحلام، وفي هذه الساعات أنا متأكد من أننا سنعيش تجربة فريدة معًا.. اخترت الاحتفال بالذكرى الخمسين لعلامتي التجارية في مدينة رائعة مليئة بالسحر والفن والتقاليد: الأقصر.. طيبة القديمة.. أرض الفراعنة».

وأضاف: «لأول مرة في التاريخ، سيكون معبد حتشبسوت المسرح الرائع الذى سيؤدى فيه عرض الأزياء الخاص بيّ، وسعيد لاهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث، فهو أمر يجعلني أشعر بالفخر والمسؤولية والاحترام، والاهتمام تجاه هذه الأماكن المقدسة».

دعاية سياحية

وأكد مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن إقامة عرض أزياء عالمي أمام معبد حتشبسوت دعاية رائعة للسياحة في الأقصر و جميع الصحف العالمية تقوم بنقل الحدث.

الاحتفالية كانت من تنظيم Animation Events سعدي - جوهر، إذ أشرفت فريدة منصف وحسن جوهر على الفعاليات، وكذلك تعاونت معها العديد من المؤسسات وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، من خلال السماح باستغلال تلك المناطق الآثرية في الاحتفالية والتي بلغ عدد الحضور فيها 400 فرد قامت بدعوتهم شركة ستيفانو ريتشي.

أول حدث عالمي في الأقصر

وتعتبر الاحتفالية أول حدث عالمي في الأقصر، يقام بعد احتفالية طريق الكباش التي أقيمت العام الماضي في مدينة الأقصر، وكانت أيضا من تنظيم ميديا هب سعدي - جوهر إلى جانب Animation Events ساهمت العديد من الشركات في الاحتفالية، إذ تولى «الفور سيزون» تنظيم حفل العشاء، وتولت شركة ابركرومبي اند كنت مسئولية تحركة المدعوين في داخل مصر.

تنظيم العديد من الفاعليات بالأقصر

الحفل الذي نظمته «سعدي -جوهر» تفاعلت معه العديد من المنصات ووسائل الإعلام الدولية التي أشادت بالصورة التي خرج عليه الحفل الذي لاسيما أنه يتعلق بإحدى أغلى العلامات التجارية في أوروبا، ويساعد في تنظيم العديد من الفعاليات في مدينة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

وشهد الحفل تواجد العديد من المشاهير العالميين، وعلى رأسهم الفنان الهندي الشهير أنيل كابور بصحبة زوجته، والمطرب العالمي أندريا بوتشيلي و ابنه المغني الأوبرالي ماتيو.