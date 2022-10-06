مطار الأقصر يستقبل 170 سائحا إسبانيا.. تدفقات جديدة من اليابان قريبا

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات السياحية القادمة من اسبانيا على متنها 170 سائحا، وجرى استقبالهم بالهدايا والورود من العاملين في المطار.

سياحة الحوافز

وقال محمد عثمان، الخبير السياحي ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هذه الرحلة هي أول الخطوط التي أتت من فالنسيا بإسبانيا ضمن مجموعة سياحة الحوافز، وتقضي هذه المجموعة أربعة أيام في الأقصر، ويكون اليوم الختامي لها عشاء في منطقة الهرم.

تدفقات سياحية من اليابان

وأضاف «عثمان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الرحلات ستكرر الموسم الجاري، وهذا يبشر بموسم سياحي واعد تتربع فيه السياحة الإسبانية على قمة التدفق السياحي، موضحًا أن النصف الثاني من شهر أكتوبر سيشهد تدفقات سياحية من اليابان بعد رفع الحظر.

تدفقات سياحية كبيرة

يذكر أن مطار الأقصر الدولي، استقبل منذ أيام أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس، حيث تشهد الأقصر هذه الأيام تدفقات سياحية كبيرة تبشر بموسم سياحي واعد، بحسب ما يرى الخبراء السياحيين في المحافظة.