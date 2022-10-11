شباب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» يشاركون في مؤتمر «LCOY» بشأن المناخ

شارك شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الجلسات الحوارية وورش العمل بمؤتمر الشباب المحلي التابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحدة لتغير المناخ «LCOY» المنعقد بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

تغير المناخ

وقال بيان عن الحزب إنه قد أتت مشاركة عدد من شباب الحزب كممثلين لمنظمات عالمية بالأمم المتحدة ومنظمات مصرية.

وتابع البيان: شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كمتحدثة في جلسة عن العدالة المناخية ، وشاركت أميرة هريدي، أمين لجنة الخبراء وعضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب ضمن فريق عمل منظمة الفاو في تدريب وتأهيل مجموعة من الطلاب المميزين بكليات الزراعة والمشاركين في نموذج محاكاة الفاو بالجامعات المصرية، للخروج بأوراق سياسات متنوعة في مجال الزراعة والري والأمن الغذائي، يمكن تبني توصياتها في مؤتمر المناخ القادم من خلال الحكومة المصرية.

حزب المصري الديمقراطي

وشاركت هبه ممتاز، من قيادات الحزب بأسيوط ،ممثلة عن منظمة شباب بتحب مصر كمتحدثة عن كيفية المشاركة للمتطوعين والخروج بتوصيات ومخرجات من هذا المؤتمر لعرضها في مؤتمر COP27.عن كيفية المشاركة ومعايير الاختيار.

كما شاركت أماني خالد، أمين شباب الحزب بالحضور .

يذكر أن مؤتمر LCOY هو مؤتمر الشباب المحلي التابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمة أممية تضم أكثر من 16 ألف شاب وأكثر من ألفين منظمة تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development وusaid واليونيسيف والجامعة الأمريكية ، ووزارة الشباب والرياضة.