الحزب المصري الديمقراطي يرحب بقرار العفو الرئاسي: ننتظر المزيد

أشاد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرارات العفو الرئاسي، وآخرها القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، الصادر اليوم، بالعفو عن 7 أشخاص من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

المصري الديمقراطي: ننتظر المزيد من قرارات الإفراج عن السجناء

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ«الوطن»، إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، وشهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين: «ننتظر المزيد والمزيد من قرارات الإفراج عن السجناء».

وأضاف «زهران»: «نرحب بقرارات الإفراج، وهناك أسماء أخرى تتطلب المرحلة الإفراج عنهم، خاصة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني».

واختتم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصريحاته، بالتأكيد على أن قرارات العفو الرئاسي خطوة جيدة على الطريق الصحيح نحو جمهورية جديدة.

عفو رئاسي عن 7 محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وشمل القرار العفو عن كل من:

1- هشام فؤاد محمد عبدالحليم.

2- قاسم أشرف قاسم أحمد.

3- أحمد سمير عبدالحي علي.

4- طارق النهري حازم حسن.

5- عبدالرؤوف خطاب حسن.

6- طارق محمد المهدي صديق.

7- خالد عبدالمنعم صادق صابر.