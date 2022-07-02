«المصري الديمقراطي» يدشن مبادرة لتلقي شكاوى المواطنين

عقدت أمانة العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً موسعًا اليوم الجمعة، دعى إليه مانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري وعضو الهيئة العليا للحزب، وذلك بحضور الدكتورة مها عبدالناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية.

وحضر اللقاء عدد من أمناء العمل الجماهيري للحزب بالأمانات الجغرافية المختلفة، وعدد من قيادات الحزب ومنهم، عبدالحليم العمدة، أمين شمال أسوان.

توسيع القواعد الشعبية

وناقش الحضور سبل توسيع القواعد الشعبية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتعميق حضور الحزب وتواجده بين الجماهير.تحدثت النائبة مها عبد الناصر، مؤكدة أهمية التواصل مع المواطنين، واستعرضت أهمية الأحزاب المدنية في عملية التحول الديمقراطي، كما استمعت لرؤية أمناء العمل الجماهيري، وأشادت بجهود القيادات المحلية .

مناقشة خطة العمل الجماهيري

وناقش مانويل عاطف خطة العمل الجماهيري للعام الحالي 2022/2023، موضحًا دور العمل الجماهيري في التواصل مع المواطنين، والتواجد في الشارع بالتعاون مع الأمانات الجغرافية والنوعية المختلفة .

ودشن الحضور مبادرة هي الأولى من نوعها تحت عنوان «صندوق بريد المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بهدف تلقي شكاوى المواطنين و اقتراحاتهم في المحافظات و المدن والمجالس القروية و تقديمها لصناع القرار بديوان عام كل محافظة.