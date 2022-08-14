وفاة ممرض أثناء العمل في مستشفى الصحة النفسية بالمنوفية

شهدت مستشفى الصحة النفسية بشبين الكوم، في محافظة المنوفية، وفاة الممرض متولي عاطف السلكاوي، أثناء العمل في المستشفى، وسط حالة من الصدمة من أصدقاء وزملاء الممرض المتوفى، وحزن شديد من الأطقم الطبية في مستشفى الصحة النفسية.

سرور: وفاة الممرض أثناء العمل طبيعية

ونعتت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة الأسبق في المنوفية، الممرض عبر صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» «أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الممرض متولي عاطف السلكاوي، والذي وافته المنية أثناء العمل في مستشفى النفسية والعصبية بشبين الكوم»، مؤكدة أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي لوفاة ممرض أثناء العمل

كما نعاه أصدقاؤه وزملاؤه عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان حسن الخلق، ومحبوب من جميع العاملين في المستشفى، وكان لا يتأخر عن خدمة أحد.

على صعيد آخر، شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، إصابة شاب يدعى «م.ع» 19 سنة، بطعنة في الصدر إثر مشاجرة مع شاب آخر في إحدى قرى المركز، وتمكن ضباط مباحث تلا من إلقاء القبض على المتهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، وعرض المتهم لمباشرة التحقيقات.