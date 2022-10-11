مسؤول لبناني: اتفاق قريب مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية

كشف كبير المفاوضين اللبنانيين، نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، عن توقيع اتفاق «تاريخي» بشأن ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل قريبا، وهو الاتفاق الذي قال عنه الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، إنّه لا يعني وجود أي شراكة مع إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، قدّمت السلطات اللبنانية، إلى الولايات المتحدة، قائمة بتعديلات ترغب «بيروت» في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

بو صعب: الصيغة الأمريكية لترسيم الحدود تأخذ مطالب لبنان بعين الاعتبار

وأضاف بو صعب، أنّ الصيغة الأمريكية النهائية بشأن ترسيم الحدود بين بيروت و«تل أبيب» تأخذ كل مطالب لبنان بعين الاعتبار، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق، أوضحت الرئاسة اللبنانية، أنّ بيروت استلمت الصيغة النهائية من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية ، وجار التدقيق في مضمونها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أشارت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إلى تنقل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020، في محاولة لإبرام اتفاق بين الجانبين.

مصدر أمريكي: واشنطن ملتزمة بالتوصل إلى حل

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقل عن مسؤول في إدارة جو بايدن، قوله، إنّه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، موضحا أنّ الاتفاق بات قريبا جدا.

وأمس الإثنين، قال مصدر رسمي أمريكي، إنّ هذه مرحلة حرجة في المفاوضات لكنّ الفجوات ضاقت، مضيفا لقناة «إم تي في» اللبنانية، أنّ واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل وتسوية دائمة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر شركة «إنيرجيان» لقناة «إم تي في» اللبنانية، إنّ «الاختبارات على حقل كاريش مستمرة والإنتاج سيبدأ فور الوصول إلى المعايير المطلوبة من الشركة».