وزير دفاع إسرائيل يهدد لبنان: سندخل بيروت مرة أخرى إذا لزم الأمر

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بدخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أنه إذا طُلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية في لبنان، ستكون قوية ودقيقة، وإن لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور، حسب قوله.

غانتس: العملية ستكون قوية ودقيقة

وقال غانتس: «إذا طُلب من الجيش الإسرائيلي القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمنًا باهظًا على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه «في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون هناك بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بالإسرائيليين محصنة».

وقال غانتس: جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور»، مستدركًا: «لا نريد حربًا ومستعدون للسير بعيدًا جدًا في طريق السلام»، مضيفًا: «صراعنا ليس مع مواطني لبنان، الذين تواصلنا معهم عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي»، في إشارة إلى صراع إسرائيل مع حزب الله، حليف إيران القوى في لبنان الذي سبق وكبد إسرائيل خسائر عسكرية في معارك سابقة.

وزير دفاع إسرائيل: ترسيم لبنان حدوده البحرية معنا سيحمل نسمة هواء نقي للاقتصاد

وعن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال غانتس: يجب أن نختتم هذه العملية بشكل سريع وعادل، معتبرا أنه بالنسبة «للاقتصاد اللبناني المحتضر، سيكون هذا بمثابة نسمة من الهواء النقي» -حسب تعبيره- متمنيا أن يكون ذلك أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، والتقارير عن زيادة إيران معدل تخصيب اليورانيوم، وأنها باتت على بعد أسابيع من تصنيع قنبلة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه إيران.