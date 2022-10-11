في اليوم العالمي للفتاة.. جهود بذلتها الدولة لدعم «بنات مصر»

يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، بيوم الفتاة، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، وذلك للاحتفاءً بهن وتشجيعهن على الإبداع والنجاح في أعمالهنّ، وتأكيدا على المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات.

وفي هذا الصدد تلقى الفتاة المصرية دعمًا كبيرًا من الدولة في جميع المجالات، تأكّيدًا على أنَّها شريك أساسي في ازدهار جميع مناحي الحياة، لذا تستعرض «الوطن» بعض مبادرات الدولة لدعم الفتيات.

مبادرات الدولة لدعم الفتاة

أطلقت الدولة على 2017 عام المرأة، وبذلت فيه جهودًا ملحوظة لتأكّيد تعزيز حقوق الفتيات في المجتمع والمرأة بشكل عام، إيمانَا بدورها المهم في الارتقاء بالمجتمع وتطوير مختلف المجالات بجهودها وخبراتها، كما خصصت الدولة في كل عام مالي وموازنة مخصصات مالية بشأن تمكين وتوعية المرأة والفتيات.

ودشنت الدولة عددًا من البرامج والمبادرات الخاصة ببناء المهارات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض المؤسسات، مستهدفة نحو 2000 فتاة من المعرضات لخطر العنف، لتعليمهن بعض المهارات التقنية بأجهزة الكمبيوتر والعمل الإداري والتطبيقات الإلكترونية، وتقديم الدعم لهنّ بهدف التمكين المالي.

برامج توعوية

وتولي المبادرات الرئاسية اهتماما كبيرًا بصحة المرأة والفتاة، منها البرامج التوعوية لفتيات القرى، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل للفتيات بهدف الاستمرارية في انخفاض معدلات البطالة بينهنّ، وتقديم الدعم للمشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، محورًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، ومساعدتها في النهوض بالمستوى الاجتماعي والثقافي، فضلًا عن مشروعات تنمية المرأة الريفية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتدربيهنّ على المهارات الإنتاجية.

وقدمت مؤسسة حياة كريمة قروضًا من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبفائدة بسيطة، للتسهيل على المرأة والفتيات تدشين مشروعاتهنّ الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقليل معدلات البطالة بينهنّ، فضلًا عن إطلاق مراكز إعداد الأسر المنتجة وغيرها من البرامج.

المبادرة الوطنية «دوِّي»

ومن جهتها، قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الدعم والرعاية الخاصة تجاه الفتيات والمرأة، من خلال عدة مبادرات مختلفة، من بينها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوِّي»، إيمانًا بحقوق وقدرات الفتيات، وتتيح المبادرة التي يتمّ تنفيذها في 21 محافظة للفتيات التعبير عن أنفسهنّ وتنمية مهارتهنّ الحياتية.

وأطلقت الدولة مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الرحم والصحة الإنجابية وهشاشة العظام، ضمن جهودها في دعم الفتاة والمرأة، من خلال تعريف الأعمار منهم ما بين 18 إلى 40 عاما بإجراءات الفحص المبدئي والمبكر عن سرطان الثدي، وغيرها من مبادرات الحفاظ على صحة الفتيات والنساء.

«القومي للمرأة»: الرئيس السيسي يدعم الفتيات

وقالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس السيسي أولى اهتماما بملف الشباب منذ بداية حكمه، وتحديدا الفتيات، حيث وجه بدخولهن بقوة ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي بأعداد أكثر من الشباب في بعض الأحيان، ما يدلل على الاهتمام بالكفاءة أولا، وظهر ذلك في اختيار الفتيات والنساء لكثير من المناصب القيادية، وأظهرن فيها نتائج مبهرة.

وأضافت «هجرس» في حديثها لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة تعتمد على الكفاءات سواء كانت في سيدة أو رجل، مع إعطاء الفتيات فرص حقيقية، لافتة إلى أن الدولة تدعم الفتيات والسيدات بشكل كبير، وهو ما يظهر في عدد القاضيات بمجلس الدولةن وهو أمر يبعث على الفخر، ويؤكد أن المنصب للأصلح وليس لأي اعتبارات أخرى.