«التضامن»: رفع درجة الاستعداد بمراكز الإغاثة استعدادًا لتقلبات الطقس

وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية في فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبه من سقوط أمطار قد تصل لحد السيول، كما وجهت ببدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لهطول الأمطار.

10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنَّ مخصصات بند الإغاثة بالخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام بلغت 120 مليون جنيه، وتم دعم البند بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز وعددها 27 مركزا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المهمات الموجودة بالمخازن، مؤكدة تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

تشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة، وفرق أخرى بالمديريات استعدادا لفصل الشتاء، وما قد يحدث فيه من تقلبات جوية، كما تم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية استعدادًا لفصل الشتاء ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، كما تم ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين حال حدوث أي نكبة.

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وحول التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء وتوجيه جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالاستعداد لذلك من حيث التدخل الطبي والنقدي والعيني في حالة حدوث أي نكبة أو كارثة.

الجدير بالذكر أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد إجراء الأبحاث الميدانية اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وإجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.