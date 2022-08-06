طلب إحاطة يحذر من إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه

حذرت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، من مخاطر تفاقم ظاهرة إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه ولا ترغب فيه، والتي تنتشر في بعض المناطق، مبدية دهشتها من استمرار الظاهرة وذلك بعد واقعة إقدام فتاة على الانتحار بمدينة 6 أكتوبر، احتجاجًا على إجبارها على الزواج من شخص دون رضاها.

طلب إحاطة لمناقشة الظاهرة بالبرلمان

وقالت النائبة صفاء جابر في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، أنها ستتقدم بطلب إحاطة رسميًا لمجلس النواب لتوجيهه إلى الجهات المعنية لمناقشة ظاهرة إرغام الفتاة على الزواج، مع عودة البرلمان للانعقاد في الدور الثالث في أكتوبر المقبل، وذلك في حضور ممثلي الأوقاف والأزهر والمجلس القومي للمرأة، وكافة الجهات المعنية، لافتة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها حالات أخرى في عدد من محافظات مصر وبعض محافظات الصعيد.

وأشارت «جابر» إلى أن إقدام عدد من الفتيات على الانتحار والتخلص من حياتهن، بسبب إرغام الأهل لهن على الزواج من شخص لا ترغب فيه، أمر يستدعي الوقوف والتحرك بشكل قوي وجاد حول ظاهرة قد تتفاقم ما لم نتحرك مبكرًا لعلاج مثل هذه الظواهر المجتمعية التي لا تمت للشرع ولا الدين بصلة، وتعود بنا إلى العصور الجاهلية وكان يجب ان تنتهي منذ وقت مبكر، بحسب قولها.

الزواج ميثاق قائم على القبول

وأوضحت نائبة أسيوط أن الزواج ميثاق غليظ، قائم على القبول والإيجاب، واشترط المشرع لصحة هذا العقد الرضاء التام من الفتاة، وقيام الكثير من الأسر بإجبار الفتاة على الزواج بشخص ترفضه ولا ترغب في الزواج منه، انتقاص من حقوق المرأة، ويتعارض مع أبسط حقوقها، وهو الحق في اختيار شريك حياتها.