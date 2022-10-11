صور وأرقام.. «حياة كريمة» تعيد تشكيل ملامح قرى الأقصر: نسب التنفيذ تصل لـ100%

تتبع فريق من مؤسسة حياة كريمة آخر المشروعات التي يجرى العمل عليها في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن أهم المشروعات التي تعمل عليها حياة كريمة بقرية أرمنت جاء على رأسها مشروع مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء مدرسة سواحل أرمنت للتعليم، والتي تم الانتهاء منهم بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تطوير وحدة تضامن اجتماعي الريانية، تطوير مركز الشباب بها، فضلا عن مركز تنمية الأسرة والطفل، ومشروعات الصرف الصحي.

نسب تنفيذ أعمال حياة كريمة في قرية الرزيقات

وأشارت المؤسسة إلى المشروعات القائمة في قرية الرزيقات، إذ تفقد فريق المؤسسسة عمليات إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، نقطة الإسعاف، وحدة التضامن ومشروعات الصرف الصحي والتي تم الانتهاء منها جميعا.

استمرار أعمال حياة كريمة بالمحافظات

وأكدت المؤسسة أن الأعمال مستمرة في باقي القرى والمحافظات، حتى الانتهاء من كافة المشاريع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة في شتى ربوع الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات المبادرة في قرية جلبانة شهدت، تطورًا ملحوظاً في نسب التنفيذ بالقرى كافة، للانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.