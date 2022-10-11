تشييع جثمان مبيض محارة سقط من سقالة خشبية بالطابق الخامس في سوهاج

شيع أهالي مركز سوهاج، اليوم الثلاثاء، جثمان «محمود حسن» عامل مبيض المحارة الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من سقالة خشبية بالدور الخامس بأحد العقارات محل الإنشاء بمساكن شارع الجوازات بدائرة قسم أول سوهاج، وذلك عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثة وتسليمها لذويه من مشرحة مستشفى سوهاج التعليمي.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة عندما وصل لمستشفى سوهاج التعليمي «محمود ح ه ع» 40 عاما، مبيض محارة، جثة هامدة، وبسؤال شقيقه «أحمد ح ه ع» 36 عاما، مبيض محارة، أفاد بأن شقيقة سقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بعقار محل الإنشاء أثناء عملهما معا وأنه فوجئ بسقوط شقيقه ليسرع بصحبة زملائهما بموقع العمل بنقله لأقرب مستشفى سوهاج التعليمي لإسعافه، ولكنه وصل جثة هامدة ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وأكد «سيد خ م م» 43 عاما مبيض محارة، يرافق المتوفى وشقيقة بالعمل، وشاهد على الواقعة، شهادة شقيق المتوفى، مؤكدا انه اختل توازنه وسقط اثناء العمل وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.