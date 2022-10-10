تشييع جثمان طالبة توفيت في الفصل بالشرقية: «ماتت والمدرس بيشرح»

شيع أهالي قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، عصر اليوم جثمان الطالبة وفاء أشرف هارون التي توفيت داخل الفصل بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

تشييع جثمان الطالبة وفاء أشرف

خرجت الجنازة من أمام مسجد قرية شبرا النخلة بعد أداء صلاة الجنازة في مشهد مهيب، عكس الوداع المؤلم للطالبة التي جاءت وفاتها بشكل مفاجئ لأسرتها.

تفاصيل وفاة الطالبة

وكانت الطالبة توجهت إلى مدرستها في شبرا النخلة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية صباح اليوم كعادتها، أثناء تواجدها داخل الفصل واستماعها إلى شرح مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة سقطت مغشيا عليها، حسب محمود السيد، أحد أهالي القرية.

وأشار «السيد» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن زملاء الطالبة أصيبوا بصدمة فور فقدانها للنطق والحركة، وجرى نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي أملا في إسعافها، لكن بمجرد وصولها أكد الأطباء وفاتها إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

ولفت إلى أن الطالبة الراحلة كانت تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، وأن جميع أهالي القرية يشعرون بالحزن بعد وفاتها.

التعليم تنعي وفاة الطالبة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والإدارة التعليمية ببلبيس ومدرسة شبرا النخلة بيانات نعتت خلالها الطالبة الراحلة، وجاء في هذه البيانات، «خالص التعازي، نعزى أنفسنا، وأهل قرية شبرا النخلة في وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون بمدرسة شبرا النخلة بالصف الثاني الإعدادي التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية».