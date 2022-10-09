تشييع جثمان وكيل النقابة العامة للمحامين في مسقط رأسه بالدقهلية «صور»

شيّع وفود من المحامين وأهالي منية النصر وقرية النزل في محافظة الدقهلية مساء اليوم، جنازة محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، ونقيب شمال الدقهلية الأسبق، بعد أن توفي الراحل إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.

وأدى المئات من أهالي القرية ووفود المحامين من كل أرجاء الدقهلية ومحكمة دكرنس والنقابة العامة للمحامين، وبحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، صلاة الجنازة على محب المكاوي، وسط حالة من الحزن الشديد على فراقه المفاجئ، وشيعوه بعدها إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بقرية النزل مركز منية النصر.

وفاة وكيل نقابة المحامين

وتعرض محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، ونقيب شمال الدقهلية الأسبق، اليوم نتيجة تعرضه لوعكة صحية توفي على إثرها، وذلك بعد عمر مديد من العمل في المحاماة والعمل العام والحقوقي، وترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة منية النصر، وكان له شعبية كبيرة بين أبناء الدائرة، وتتلقى أسرته العزاء يوم الثلاثاء المقبل في دار المناسبات بمسجد النصر الكبير بالمنصورة.

إعلان الحداد في نقابة المحامين

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، في بيان، الحداد لمدة 3 أيام على فقد أحد الأعضاء البارزين في السنوات الأخيرة بها.