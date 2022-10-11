شفاء الأورمان تحتفل بـ«المولد» مع مرضى السرطان: ابتهالات ومديح في حب النبي

«سيدنا النبى حنين سهل كدا ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله»؛ بهذه الكلمات أنشد المبتهل والمداح الشهير محمود الحديوي، لمرضى السرطان والمرافقين لهم في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، احتفالا بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولتقديم الدعم للمرضى.

ابتهالات لدعم مرضى مستشفى شفاء الأورمان

ابتهالات ومديح وقصائد دينية وسط فرحة وسعادة المرضى والمترددين على المستشفى، هكذا كان شكل الاحتفال مع محاربي السرطان، وقدم المنشد والمبتهل الشهير محمود الحديوي، بعض القصائد الدينية والابتهالات النبوية المميزة للمرضى في مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير من المرضى والمرافقين لهم: «ربنا يجعلنا سبب فرحتهم»

«سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله، ثابتين على عهده عهد رسول الله، يا بدر يا منور نور هنا نور، سبحان من صور حسن رسول الله، هو النبى هوا في القلب من جوه، في الكون مفيش قوه تحجب رسول الله، ألفين صلاه على الزين على طه نور العين»، هكذا تغنى المنشد الديني محمود الحديوي داخل المستشفى ووزع الحلوى على المرضى وذويهم.

محاربو السرطان يتفاعلون مع الابتهالات

سعادة كبيرة انتابت المرضى وذويهم بمسشتفى شفاء الأورمان، ما جعلتهم يرددون الكلمات والتصفيق والإنشاد مع المنشد، فضلا عن التجمع حوله خلال المديح والإنشاد، وإطلاق السيدات الزغاريد لإثبات التفاعل مع أنشودة حب النبي بجانب تقبيل عدد كبير من أهالي المرضى للمنشد، وفقا له: «الناس تفاعلت والحمد لله فرحنا قلوبهم، وأنا تأثرت بالعواطف الجياشة واحتياج المرضى وذويهم للدعم المعنوي في كل الأوقات وربنا يقدرنا نقدر نسعدهم».

يقوم المستشفي، بدور كبير وفعال في علاج مرضى محافظات الأورام السرطانية بالمجان، لكافة الأعمار السنية، الأمر الذي جعل «الحديوي»، يدعمه من حين لآخر وفقا له: «سعيد بمشاركتي المرضى، ومواصلة دعمي للمستشفى، وهكرر زيارتي له كلما تواجدت بمحافظة الأقصر، للمساهمة ولو بالقليل في إدخال البهجة بقلوب مرضى السرطان».