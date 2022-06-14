مستشفى شفاء الأورمان ينظم تدريبا لـ403 فرق طبية على إنعاش القلب

نظم مستشفى شفاء الأورمان برنامجًا تدريبًا للفريق الطبي على إنعاش القلب الرئوي وإنعاش القلب المتقدم، وذلك على مدار أسبوع؛ في سبيل الارتقاء بالخدمة العلاجية وتجهيز طاقم العمل على أعلى مستوى لتحقيق الكفاءة العالية في الأداء وسرعة التدخل لإنقاذ حياة المريض.

وكشف الدكتور هاني حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، أنه حرصًا من إدارة منظومة شفاء الأورمان الطبية على تقديم أفضل خدمة علاجية، وإطلاع كوادر المستشفى من الطاقم الطبي على التقنيات الحديثة في مجال الانعاش القلبي؛ لمعرفة كيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية؛ فقد تم تدريب عدد 403 فرق طبية علي إنعاش القلب الرئوي، كما تم تدريب 62 من الفريق الطبي علي إنعاش القلب المتقدم وذلك على مدار أسبوع، باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، مشيرًا إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي.

الإنعاش القلبي أحد معايير الجودة

وأكد «حسين»، أن الإنعاش القلبي الرئوي يعد أحد معايير الجودة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية مطابقة لمعايير الأمان والسلامة، والجودة العالمية.

تحسين الرعاية الصحية

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد؛ إن إدارة المؤسسة لا تألو جهدًا في المُضي قدمًا نحو مواكبة أحدث الوسائل العالمية لتدريب الفرق الطبية، وإكسابهم المهارات العملية والعلمية اللازمة، لتوفير بيئة عمل تليق بكوادر مؤسسة شفاء الأورمان، ولتحسين الرعاية الصحية وتطويرها للحفاظ على صحة المرضى وتوفير أفضل سبل العلاج التي تساعدهم على الشفاء، موجهًا شكره لإدارة المستشفى والفريق الطبي في ظل حرصهم واهتمامهم الكبير بحياة المرضى وتوفير مناخ صحي آمن.