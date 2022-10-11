بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في ثلاث حوادث متفرقة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، 3 بلاغات منفصلة تفيد بوقوع حوادث سير متفرقة على طرق جنوب سيناء، تضمن البلاغ الأول تصادم سيارة ملاكي (ج. ن ب 8785) مع مقطورة نقل 6723 دن ر)، بعد مفارق كاترين بحوالي 10 كيلومترات تجاه أبورديس على الطريق الجديد.

وفاة شخص في حادث تصادم

وأسفر الحادث عن مصرع كريم محسن عبدالحليم رمضان 39 سنة، جنوب سيناء، وإصابة 4 آخرين، وهم:

1- علاء محمد سمير 22 سنة القاهرة، اشتباه كسرة بالفخذ والذراع الأيمن.

2- بلال محمد عزيز 25 سنة بني سويف، اشتباه كسر بالركبة اليسرى و اشتباه ما بعد الارتجاج.

3- محمد حسن محمد 17 سنة بني سويف، اشتباه كسر بالفك السفلية.

4- أحمد محمد عبود 31 سنة بني سويف، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة والذقن.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصاد

وتضمن البلاغ الثاني تصادم سيارة ملاكي (ا ف ع 7261) مع أتوبيس شرق دلتا (ر م ب 3698)، بعد كمين عيون موسى، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، هم:

1- عبدالفتاح محمد الشكح القاهرة 42 سنة، كدمه بالصدر.

2- إيهاب عبدالفتاح محمد القاهرة 50 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالجبهة.

3- كوثر محمد عبدالعزيز القاهرة 72 سنة، كدمه شديده بالصدر والساقين.

4- سماح عبدالفتاح محمد القاهرة 45 سنة، كدمات متفرقه بالجسم

البلاغ الثالث يفيد تصادم سيارة ملاكي (ي و ع 7186) مع سيارة نقل ( ط س ع 3518 ) أمام مسجد المصطفى بشرم الشيخ؛ ما أسفر عن إصابة أحمد صبري إبراهيم 22 المنوفية، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، جري نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.