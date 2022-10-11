وزير التجارة يصل العاصمة الكازاخية للمشاركة في قمة «بناء الثقة في أسيا»

وصل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى العاصمة الكازاخية «استانا»، اليوم، للمشاركة في فعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا «سيكا»، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لقاء مع «خيرات لاما» سفير كازاخستان بالقاهرة

وقبيل مغادرته القاهرة عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع «خيرات لاما شريف»، سفير كازاخستان بالقاهرة تناول خلاله سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تم استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا «سيكا»، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع كازاخستان

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة أسيا الوسطى والتي يمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأسيوية لافتاً إلى أن كازاخستان تعد إحدى الدول الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالسوق المصرية لاسيما وأنها تعد من أكبر 10 دول منتجه للقمح في العالم.

جدول أعمال اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول الموضوعات الخاصة بالتجارة والصناعة والتي سيتم طرحها على جدول أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي ستعقد بالعاصمة الكازاخية استانا خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تم ايضاً استعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين واستفادة الجانب الكازاخي من موقع مصر كبوابة لعبور المنتجات الكازاخية الى السوق الافريقي.

ومن جانبه أكد خيرات لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى ترحيب كازاخستان بمشاركة مصر في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا وكذا مشاركة المهندس أحمد سمير نيابًة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت «شريف»، أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة دولية واسعة وذلك بحضور 20 رئيس دولة أسيوية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة متميزة لعقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الحكومات المشاركين لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.