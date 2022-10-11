الإعدام للمتهم بقتل «شهيد الشهامة» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم بقتل شاب والشروع في قتل 4 آخرين بينهم سيدة، وذلك بعدما أطلق النار على السيدة لرفضها خطبته من ابنتها وعندما حاول القتيل الدفاع عن السيدة أطلق عليه الأعيرة النارية كما أصاب الآخرين عندما حاولوا ملاحقته .

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت في جلستها السابقة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية. لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بموجب التهمة المنسوبة له بقتل شخص والشروع في قتل 4 آخرين .

تفاصيل مقتل شهيد الشهامة في أولاد موسى

تعود أحداث القضية رقـم 10080 لسنة 2022 جنـايـات أبـو كبير والمقيدة برقم 787 لسـنة 2022 کلی شمال الزقازيق شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد ضبط " محمود جمال عبدالعزيز كيلاني " 20 سنة ـ صاحب حانوت ملابس مقيم منشية رضوان - بندر أبو كبير - محافظة الشرقية-( محبوس )لأنه في يوم 1 يونيو 2022 قتل المجني عليه "خالد صلاح أحمد الليثي" مقيم بأولاد موسى مركز أبو كبير عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله مستخدماً سلاحاً نارياً بندقية خرطوش وذلك لملاحقة المجني عليه له فأمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فأطلق عيار ناري صوبه فأرداهقتيلاً.

الشروع في قتل 4 آخرين

كما شرع في قتل المجني عليها "ورد إسماعيل محمد إبراهيم" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وأعد لذلك سلاحاً نارياً بندقيةخرطوش معمر بالذخائر فإنتقل حيث أيقن مكان تواجدها بمنزلها فطرق الباب وعندما فتحت الباب حتي أطلق عياراً نارياً ما أدى لاصابتها،

كما شرع في قتل المجني عليهم كلاً من " محمد نبيل عبدالرحمن" (طفل) و"يوسف عبدالرحمن حنفي على"، و" محمد خليل إبراهيم خليل" - عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلهم مستخدماً سلاحاً نارياً بندقيةخرطوش وذلك لملاحقتهم له فلم يذعنوا لأمره فاطلق عياراً نارياً صوبهم وأحدث إصابات بهم .

سبب ارتكاب الواقعة

وتبين أن المتهم حاول خطبة ابنة السيدة أكثر من مرة، وفي نهاية رمضان الماضي ليلة العيد توجه إلى منزل السيدة وقت الأفطار وأطلق عليها أعيرة نارية وعندما حاول المجني عليه الدفاع عن جارته وملاحقته قتله ، وعندما حاول المصابين ملاحقته أطلق عليهم الأعيرة النارية ثم تمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق .