تشييع جثمان عشريني صدمته سيارة نقل أمام مصنع في سوهاج

شيع أهالي مركز أخميم، جثمان شاب عشريني يعمل بمصنع بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، توفي إثر اصطدام سيارة نقل به أمام أحد المصانع، ونقل لمستشفى أخميم المركزي لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، ووضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة، حتى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

أحداث الواقعة

ترجع الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حي الكوثر، بلاغا من الأهالي بوجود حادث تصادم ومصاب بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، وبالانتقال تبين مصرع «عبد الوهاب ع ص ع» 25 عاما عامل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، إثر اصطدام سيارة نقل به قيادة «مسعد، س»، 42 عاما سائق ويقيم بمحافظة القليوبية، أثناء رجوعه للخلف أمام أحد المصانع، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وبسؤال قائد السيارة أكد انه لم يشاهد المتوفى أثناء رجوعه للخلف.

شهود العيان

بينا أفاد «أحمد م ا ع» 35 عاما عامل بالمصنع، شاهد على الواقعة، باصطدام السيارة بالشاب العشريني أثناء وقوفه خلفها، وأكد ذلك عم المتوفى «حاتم ص ع ع» 56 عاما مدرس ونفى الشبهة الجنائية.