العثور على جثة شاب داخل إسطبل خيول بالمنوفية.. «مات بجرعة مخدرات زائدة»

عثر الأهالي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب متوفى داخل إسطبل خيول مهجور، وعلى الفور أبلغوا مركز الشرطة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب في أشمون

وبالانتقال والفحص، تبين أنّ الجثة لشاب يدعي «م.ن»، مقيم بإحدى قرى مركز أشمون، وتبين وجود حقنة ومواد مخدرة بجوار الجثة، وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتوفى حصل علي جرعة مخدرات أدت إلى في وفاته.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «م.ن»، داخل إسطبل خيول بدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وإخطار جهات التحقيق، لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة .

أستاذ علم نفس: الدولة تولي اهتماما كبيرا بعلاج الإدمان

من جانبه، قال الدكتور عصام نصار أستاذ علم النفس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تناول المواد المخدرة يسبب العديد من الكوارث، أبرزها الوفاة والأمراض المختلفة، فضلًا عن الأعراض النفسية، مؤكداً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بعلاج الإدمان من خلال مراكز متخصصة، وإنشاء أقسام للعلاج داخل المستشفيات العامة.