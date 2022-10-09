حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي مكون من شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم ضبط مستلزمات لمصنع يدار به عمليات إعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين لزيادة كمياته بخلطه ببعض العقاقير والمواد الكيميائية.

وكانت قد استمعت جهات التحقيق في الإسماعيلية لأقوال متهمين لهما معلومات جنائية فيما نُسب إليهما وواجهتهما بالكميات المضبوطة من المواد المخدرة وتحريات ضباط المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام.

القبض على المتهمين

وكانت وردت معلومات إلى النقيب أحمد ممتاز، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، تفيد قيام 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة بالعمل في إعادة تدوير وإنتاج الهيروين.

وتمكنت حملة مكبرة لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية من استهداف المتهمين، ونجحت في ضبط اثنين منهم وبحوزتهما المواد المخدرة.

وضبطت الحملة كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5.650 كيلو جراما وكمية من مخدر الشابو وزنت 250 جراما، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي وسيارة ملاكي وميزان كهربائي وأدوات تصنيع مخدر الهيروين.

وأكدت المعلومات على أن التشكيل العصابي يعد من أخطر العناصر الإجرامية في مدينة الإسماعيلية لتنوع أنواع المخدرة التي يعملون على ترويجها ومضاعفة كمياتها بالطرق البدائية، ما يشكل خطورة على المجتمع.

قانوني: العقوبة تصل للحبس المؤبد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة سيواجهون تهم الجلب والاتجار في المخدر وخاصة مخدر الهيروين، وهو ما تصل عقوبته إلى الإعدام أو المؤبد.

وأضافت أن جلب المواد المخدرة وإعادة تصنيعها من الجرائم التي لا تتهاون فيها دوائر محكمة الجنايات، لما تمثله من خطورة على المجتمع.