الأمن يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل كرتونة بالوراق.. جرعة مخدرات كلمة السر

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، غموض البلاغ الذي تلقته عمليات النجدة بالعثور على جثـة داخـل كرتونـة أعلـى القـوس الغربـي اتجـاه الوراق أسفل محور روض الفرج، دائرة القسم، إذ أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عامًا، دون عمل، ويقيم بالمطرية.

وأوضحت التحريات أن والد المتوفى قرر أن نجله مـن متـعـاطـي المـواد المخدرة وكـان مـحـجـوزا بمصحة نفسية في مدينـة بـورفـؤاد بمحافظة بورسعيد وخرج منها 11/9/2022 وبتاريخ 26/9/2022 تقابـل مـع نـجـل عمـتـه وأصـدقاء آخرين نزلاء سابقين بذات المصحة من متعاطي المـواد المخدرة وتوجـهـوا للتنزه بمحافظـة الإسكندرية، وانقطعت أخباره عقب ذلك، وعند عودة نجل عمته، 20 عاما، حاصـل علــى دبلــوم تكييف وتبريد ومقيم بالمطرية، ادعى عدم ذهاب المجني عليه معهم للتنزه.

وباستدعاء نجل عمة المجني عليه ومناقشته وتضييق الخناق عليه، اعترف أن عاطل، 20 عاما، يقيم بالمنوفية، وآخر 34 عاما، مقيم في إمبابة وراء تلك الواقعة.

المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تعاطيه المخدرات

وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أنه بتاريخ 26/9/2022 تقـابلا مـع المتـوفـى بشقة الأخيـر قـبـل سـفرهم إلـى الإسكندرية وتعاطوا مواد مخدرة هيروين، وفوجئوا بشعور المتـوفى بحالة إعياء وإغماء وحاولوا إنعاشه إلا أنـه تـوفـي وظلوا بالشقة حتى وسوس لهم شيطانهم بوضعه داخل الكرتونة المعثور عليها، وإلقاء الجثة أسفل محور روض الفرج.

تفاصيل البلاغ

وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل كرتونة، وعلى الفور شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا من البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة ومعرفة هوية الجناة، وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وفريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميد هاني شعراوي، وبالانتقال تبين العثور على كرتونة موثقة بأربطة قماش، وتظهر منها قدم آدمية، وبفتحها عثر داخلها على الجثة، وتبين أن الجثة لرجل في أوائل الأربعينيات من العمر، وجرى انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واستكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الجريمة.

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني، قال تامر الشايب المحامي لـ«الوطن» إن المادة 239 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وأن هذه الجريمة مستقلة عن جريمة القتل، إذ أن هناك انفصالا تامًا بين جريمتي القتل الإخفاء.