العثور على جثة مسن داخل منزله في التجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل منزله بالتجمع، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل المتوفى، تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

ربة منزل تبلغ الشرطة بالعثور على جثة والدها داخل منزله

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من ربة منزل يفيد بالعثور على جثة والدها داخل منزله بالتجمع، وأضافت أنها اتصلت به هاتفيًا لكن دون استجابة، وبالذهاب إلى منزله عثرت عليه جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «حازم» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة بدأت في التعفن، وهو ما يؤكد أن الوفاة حدثت قبل اكتشافها بيوم أو يومين.

التحريات ترجح أن سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة

وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.