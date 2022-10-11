بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز الثقافي الأرثوذكسي.. ملتقيات ثقافية

وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بروتوكول تعاون، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعميدي كليتي التربية النوعية، والفنون التطبيقية، والأمناء المساعدين، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

تشجيع مشروعات التعاون المشترك

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن البروتوكول يعمل على تشجيع مشروعات التعاون في شتى النواحي العلمية والأكاديمية والمهنية وكافة مشروعات التعليم والتعلم والبحوث ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل الخبراء والمتخصصين والمدربين، وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية بين الجانبين.

من جانبه أشار الأنبا أرميا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تهيئة مناخًا مناسبًا للتعليم وتعزيز العملية التعليمية، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث التاريخي الفريد، وكذلك حث الشباب على تنمية الشعور بالهوية المصرية، وإعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ والمثل العليا اللازمة لاستقرار بلادنا ونموها.

ندوات وملتقيات

يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن عقد الندوات والملتقيات الثقافية والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الأنشطة الثقافية والفنية والأمسيات والندوات والمهرجانات، وكذلك التعاون التام في مجال التدريب المهني والعلمي من خلال إعداد برامج مشتركة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.