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رئيس جامعة بنها: المزرعة السمكية المكثفة بكلية الزراعة تنتج من 150 إلى 200 طن

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شريف سليمان
08:10 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الدكتور جمال سوسة

الدكتور جمال سوسة

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الجامعة نموذج للجامعة المنتجة، إذ أن لديها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويجري العمل على أن تكون أغلب كليات الجامعة منتجة.

وأضاف سوسة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «اكسترا نيوز»: «المزرعة السمكية المكثفة بكلية الزراعة تنتج من 150 إلى 200 طن».

الإنتاج ليس مقتصرا على البلطي 

وتابع رئيس جامعة بنها: «الأمر لا يقتصر فقط على إنتاج سمك البلطي لكن نحاول إنتاج السمك البلطي حتى نحاول سد الفجوة الغذائية، وبالتالي فنحن نحاول توفير السلع الاستراتيجية لخدمة مجتمع محافظة القليوبية».

نموذج للجامعات المنتجة

واستطرد: «أحواض السمك التي لدينا فيها نوع من التميز لأنها عبارة عن 8 أحواض تنتج من 150 إلى 200 طن سنويا، كما جرى استحداث حوض بنظام الاستزراع السمكي المفتوح وينتج 5 أطنان كل 6 شهور».

8 مرشحات ذكية

وأوضح جمال سوسة: «نظامنا مميز لأن به 8 مرشحات شبكية، هناك مرشح شبكي ينقي المياه الخاصة بصرف السمك من العناصر الثقيلة مثل الرصاص، ومرشح آخر حيوي ينقي المياه من الأمونيا السامة ويحولها إلى نترات مفيدة، كما أن سعر السمك الموجود في مزارعنا أرخص من السمك في الخارج، كما أنه منتج سليم لا كيماويات أو أسمدة فيه».

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