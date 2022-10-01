رئيس جامعة بنها: الجامعات الأهلية هدفها إحداث نقلة نوعية في التعليم

هنأ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشيرا إلى أنه مع بداية اليوم الدراسي زار الجامعة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي لافتتاحها، كما زار خلال الأسبوع الماضي جامعة بنها الحكومية من أجل افتتاح مركز المحاكاة الطبية الخاص بالكليات الطبية بمجالاتها المختلفة.

سوسة: إنشاء 12 جامعة أهلية في مصر

وأضاف «سوسة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أنه منذ عام تقريبا وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى إنشاء 12 جامعة أهلية في مصر، كانت منها جامعة بنها الأهلية، والتي أنشئت في مدينة العبور.

سوسة: جامعة بنها الأهلية بها 8 كليات

واستطرد: «جامعة بنها الأهلية صدر بشأنها قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتضمن القرار افتتاح 8 كليات بجامعة بنها الأهلية، وهي كلية الطب والهندسة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الطبية الصحية».

وأوضح أن الجامعات الأهلية هي جامعات منبثقة من رحم الجامعات الحكومية، وستحدث نقله نوعية في منظومة التعليم العالي في مصر، وجامعة بنها خصوصا ستحدث نقله نوعية في منظومة التعليم على أرض محافظة القليوبية، «الجامعات الأهلية لها هدف أسمي وهو تقديم تعليم راقِ ومتميز للطبقة المتوسطة، ودي رؤية ورسالة الرئيس السيسي حتى يكون التعليم راقيًا ومتميزًا ومتطورًا ويلبي احتياجات سوق العمل».

وتابع: «مصروفات الدراسية تكاد تكون بسيطة، والمصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية قد تصل لـ50% من إجمالي المصروفات، بمعنى أن هناك دعم يصل لـ60% لكل طالب تقدم والتحق في الجامعات الأهلية».