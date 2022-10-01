بدء تدريس 17 برنامجا في كليات جامعة بنها الأهلية

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه مع بداية اليوم الدراسي فقد زار الجامعة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي من أجل افتتاحها، حيث إنه وخلال الأسبوع الماضي حضر إلى جامعة بنها الحكومية لافتتاح مركز المحاكاة الطبية الخاص بالكليات الطبية بمجالاتها المختلفة.

سوسة: جامعة بنها الأهلية صدر بشأنها قرار من قبل الرئيس السيسي

وأضاف «سوسة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن جامعة بنها الأهلية صدر بشأنها قرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتضمن القرار افتتاح 7 كليات بجامعة بنها الأهلية وهي كلية الطب والهندسة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب والتكنولوجيا الطبية الصحية.

سوسة: الوزير حضر الأنشطة الطلابية الخاصة بالطلبة

واستطرد: «إحنا شغالين السنة دي بداية من النهارده 4 كليات بإجمالي 17 برنامج مختلف على اختلاف الكليات بالجامعة الأهلية، وعندنا قوام عدد الطلبة في جامعة بنها الأهلية ألف طالب وكانوا موجودين النهارده، والوزير حضر الأنشطة الطلابية الخاصة بالطلبة، وتم تحية العلم بوجود الوزير، وفي أول يوم في الدراسة نعمل تحية للعلم».

وأوضح أن الوزير وخلال جولته التفقدية للجامعة اليوم، أجرى حوارا أبويا مع الطلبة والذين كانوا في قمة السعادة بما حدث منه، «جميعا في جامعة بنها نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسية بسبب بناء جامعة بنها الأهلية بشكل جيد للغاية، والتجهيزات كانت ممتازة».

وتابع: «الناس كانت سعيدة جدا ببداية العام الدراسي الجديد، وفي جامعة بنها جبنا طلاب الاتحادات الطلابية كانوا موجودين وطلاب أسرة من أجل مصر كانوا موجودين عشان يعرفوا زمايلهم الجدد على الأنشطة الطلابية في جامعة بنها، وعاملين جدول للأنشطة الطلابية واستضافة رموز الثقافة سواء في الفن والرياضة».