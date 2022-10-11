«حامد» يطلق مبادرة لإصلاح السيارت المعطلة بالطرق مجانًا: «ملوك السعادة»

شغفه بالسيارات منذ صغره، كان دافعا له لإطلاق مبادرة «ملوك السعادة» بهدف إصلاح السيارات المعطلة على الطرق مجانًا.

ولم يدخر «حامد الجندي»، جهدا من أجل نشر فكرته المبتكرة من خلال الاشتراك بكافة الجروبات التي تهتم بالسيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة أعضاء الجروبات بالمساعدة التي يقدموها لبعضهم البعض في كل ما يخص السيارات، حتى استطاع توسيع شبكة علاقاته من الشباب المهتمين بالسيارات إضافة إلى أصحابها من نفس النوع الذي كان يقوم بشرائه.

تطوير المبادرة تدريجيًا

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، تحدث «الجندي» عن فكرة المبادرة، مؤكدا أنها اعتمدت على التطوير بصورة تدريجية، حيث بدأت بتجميع الشباب والنزول إلى مراكز خدمات السيارات لتعلم كيفية إصلاح السيارات من الفنيين، وكانت الخطوة التالية هى شراء معدات لإصلاح الأعطال البسيطة على الطرق مثل وصلة البطارية و«الكمبروسر».

طور «الجندي» المبادرة حتى وصلت إلى التعاقد مع مراكز للخدمة بالمناطق المختلفة بأسعار خاصة للمبادرة في حالة الأعطال الكبيرة، مع توفير أوناش لسحب السيارات المعطلة على الطرق المتطرفة والبعيدة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية: «حبيت أساعد الناس، كلنا بنتعرض لظروف وأعطال على الطريق».

المبادرة تضم شباب من الجنسين

وأوضح صاحب مبادرة إصلاح السيارات بالطرق مجانًا، أنها تضم شباب وفتيات، وأن تجمعهم يكون بأحد مراكز إصلاح السيارات وهو ما يوفر لأعضاء المبادرة من الفتيات والشباب المعلومات الأساسية للتعامل مع أعطال السيارات، مؤكدًا أن كافة الخدمات المقدمة من المباردة تكون مجانًا للقادرين وغير القادرين، منوهًا عن وجود صفحة باسم مبادرة ملوك السعادة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقينا كتير شباب وبنات».