إطلاق مبادرة «شجرة لكل مبنى» بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

أطلق اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حملة «شجرة لكل مبنى»، بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بمنطقة حي الروضة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»، تزامنا مع قمة المناخ الـ27، والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

إطلاق مبادرة شجرة لكل مبنى

ومن جانبه، أشار اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه تم إطلاق المبادرة بمنطقة حي الروضة، لافتا إلى الاتفاق على زراعة وتشجير المنطقة تمهيدا لتعميمها بالمدينة، وتحمل اسم صاحب كل مبنى يهتم بها ويرويها يوميا في حين سيتم تعميم التجربة في عدد من المناطق بالمدينة؛ بهدف غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى المواطنين.

حملة توعية

وقامت الحملة بتوعية لطلبة المدارس بعنوان التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول لتوضيح تأثير التغيرات المناخية على البيئة، والآثار السلبية، وسبل التكيف معها ودور الفرد في ذلك، كما تناولت الندوات دور مبادرة «اتحضر للأخضر اتحضر للمستقبل»، باعتبار أن زراعة الأشجار أحد سبل التكيف وأدوات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما تم استعراض أهمية الأشجار ودورها في ابتلاع الغازات الكربونية وأهمية وجودها في بيئتنا.