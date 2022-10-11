تفاصيل التسجيل في الملتقى التوظيفي لـ«الشباب».. 6 ساعات في مركز الجزيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، حاجة بعض الشركات لشغل وظائف بها، في إطار ملتقى توظيفي مقدم من الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وفيما يلي، نعرض تفاصيل الملتقى التوظيفي، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يقام الملتقى التوظيفي بمركز شباب الجزيرة السبت المقبل، بداية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء.

ومن ضمن الشركات التي تدخل الملتقى التوظيفي، شركة الدكتور سيد زكريا للأعلاف والدواجن، والوظائف التي تحتاج إليها هي «مهندسين زراعيين دواجن، ومناديب مبيعات».

ويأتي الملتقى تحت إشراف وزارة الشباب ضمن مبادرة توظيف مصر، بشكل مجاني، لمساعدة الشباب في البحث عن وظائف في مجالات مختلفة، ويمكن للأشخاص التقدم للعمل في أكثر من شركة في الوقت ذاته.

وللتسجيل في الملتقى يمكن الضغط هنا، ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول إلى هذا اللينك.

كما تدخل شركة رنينو ضمن الملتقى التوظيفي وتحتاج إلى «كاشير، ومدخل بيانات، وكول سنتر، وأمن مخازن، وخدمات».

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن كيفية التسجيل في الملتقى الذي سيقام بعد أيام قليلة، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.