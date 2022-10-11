«الصحة»: يجب الحذر من جميع الأمراض الفيروسية وليس كورونا فقط

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ منظمة الصحة العالمية نادت كثيرًا بألّا يكون الاهتمام بفيروس كورونا على حساب بقية الأمراض الأخرى، محذرة من باقي الأمراض الفيروسية.

مصر أثبتت أنها تسير على هذا المنهج عمليا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «مصر أثبتت أنها تسير على هذا المنهج عمليا ويتم تطبيق الاستراتيجيات ذات الصلة، وعندما تجد منظمة الصحة العالمية أن الدولة ملتزمة بالتطبيق العملي لاستراتيجياتها ونجاح هذا التطبيق العملي، فإن هذا الأمر جعلها تشيد بالتجربة المصرية».

تطعيم مرض شلل الأطفال لا يتعارض مع أي تطعيمات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «التطعيم ضد شلل الأطفال لا يتعارض مع أي تطعيمات أخرى، والحملة القومية مستمرة حتى 5 سنوات، لأنه من النادر جدا أن تحدث إصابات بعد هذا السن»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مبادرة ذات صلة بحديثي الولادة مثل الكشف على الأمراض الوراثية، وتتم بشكل منتظم، والكشف المبكر عن ضعف السمع، حيث أصبح المسح السمعي جزءً من إجراءات استخراج شهادة الميلاد.