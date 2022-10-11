غيرة وخصومة أم تكامل وألفة.. كيف تحدث محمد منير عن عمرو دياب؟

مدرستان غنائيتان مختلفتان عن بعضهما البعض، ورغم تباعد ألوانهما الموسيقية إلا أنهما يتقاربان في حجم الموهبة والنجومية التي امتد آثارها إلى جميع أرجاء الوطن العربي، كما يجمعهما شهر الميلاد أيضًا، هما الفنان محمد منير الذي وُلد يوم 10 أكتوبر، وعمرو دياب، من مواليد يوم 11 من الشهر ذاته.

يلجأ الجمهور أحيانًا، لوضع «الكينج» و«الهضبة» في مقارنات، وكأن بينهما حالة من التنافسية الشديدة والتي قد تصل إلى الغيرة والخصومة، وهو الأمر الذي نفاه الطرفان، كلما سمحت لهما الفرصة للحديث عن علاقتهما معا.

العلاقة بين محمد منير وعمرو دياب، تشهد ترابطًا كبيرًا، لم تفرقهما حالة التنافسية، إذ يشيد كل منهما بتجربة الآخر في عالم الغناء.

الكينج: عمرو دياب من الفنانين الذين يحبون مهنتهم ويقدرونها

في حديثٍ نادر، تحدث محمد منير عن تجربة عمرو دياب الغنائية، قائلًا: «فخور وسعيد، إنّ موجود في حياتنا الفنية نموذج مثل عمرو دياب، لإدراكي الكامل بحجم الجهود التي يبذلها في أغانيه، فأنا أحب هذه النوعية من الفنانين الذين يحبون مهنتهم ويقدرونها بشكلٍ كبير».

ويرى منير، أنّ عمرو دياب صاحب تجربة غنائية، يتطلع إلى السير على نهجها الكثيرون رغم صعوبة تلك المدرسة، متابعًا «عمرو دياب صاحب شكل وطريقة غنائية تتناسب معه جدًا».

«أخويا وصديق عمري»

وفي حديثٍ تليفزيوني سابق مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «دي إم سي»، لخص محمد منير، علاقته بـ عمرو دياب، بكلماتٍ مقتضبة، قائلًا: «عمرو أخويا وصديق عمري، مش هتكلم عليه كتير، إحنا أصحاب وأخوات ومستشارين لبعض».