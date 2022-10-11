برلماني: المؤتمر الاقتصادي يستهدف تقديم روشتة علاج للمشاكل الحالية

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة في الحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني هدفه تقديم روشتة علاج للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال هذه الفترة وعلى المدى الاستراتيجي طويل المدى، والمؤتمر الاقتصادي هو مؤتمر عاجل يتقاطع ويتكامل مع الحوار الوطني حتى نصل إلى حلول في المشاكل الحالية التي تظهر بشكل واضح.

المؤتمر الاقتصادي يسعى لحل المشاكل الحالية

وأضاف محسب في تصريحات لـ«الوطن»، أن التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي يستهدف حل مشاكل قطاع الاقتصاد في مصر على المدى القصير والطويل، بالإضافة إلى أن الحوار الوطني أكبر وأشمل ويسعى لحل المشاكل على المدى البعيد ولهذا لم نكن نستطيع الاكتفاء في الوقت الراهن بالمحور الاقتصادي في الحوار لأنه يسعى لحل المشاكل بصورة أكبر، ولكن مع حدوث التغيرات في الوضع الاقتصادي وظهور مشاكل تستدعي حلها بشكل عاجل، وجه الرئيس السيسي بإطلاق المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى حل سريع لهذه المشاكل.

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة في الحوار الوطني، أننا نسعى لرسم خارطة وسياسة تنتهجها الدول في قطاع الاستثمار تستطيع من خلالها الدخول في قطاعات ونشاطات واضحة، وبالتالي يفسح هذا المجال أمام القطاع الخاص فيتم تشغيل المصانع والشركات بما يؤدي لخفض نسب البطالة.

متابعة مجلس الأمناء لمخرجات المؤتمر الاقتصادي

وأوضح محسب أن المؤتمر الاقتصادي سيستمر لمدة 3 أيام بشكل مكثف للعمل على الوصول لحلول للمشاكل الاقتصادية الحالية، كما أن الحوار الوطني يرحب بتلقي مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، إذ ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع عن كثب واهتمام مجريات المؤتمر، حتى يتم التعرف على التوجيهات التي تتبناها الحكومة تجاه القضايا الاقتصادية التي سيناقشها المؤتمر، وذلك في إطار العلاقة التكاملية بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.