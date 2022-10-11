حزب الجيل: نجاح المؤتمر الاقتصادي مرهون بتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة للإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي والمقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بحضور 500 مشارك من رجال الدولة وقيادات حزبية ورجال أعمال وخبراء.

أهمية المؤتمر الاقتصادي

وأكد «الشهابي»، في بيان له، أهمية انعقاد هذا المؤتمر لوضع حلول للمشكلات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري الذى تأثر بشدة جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بحيث تكون الحلول بمثابة خارطة طريق تتضمن سياسات جديدة بديلة عن السياسات الحالية لتتمكن الدولة المصرية من التغلب على كل العقبات والتحديات التي تواجهها وذلك من خلال المناقشات العميقة مع أصحاب الخبرات العملية من المشاركين في المؤتمر سواء كانوا وزراء حاليين أو سابقين أو قيادات حزبية أو رجال أعمال ومستثمرين وخبراء ومتخصصين.

وأشار ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل»، إلى أهمية عرض المشاركين في المؤتمر وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال، المشكلات التي تعترضهم وتقديم الحلول التي يرون أنها قادرة على حلها، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر مرهون بتقديمه حلولًا عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وقدرته على معالجة التضخم وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير.

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث تشتد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي انعكست على الداخل المصري بقوة، وهو ما جعل الرئيس يدعو لعقد هذا المؤتمر الاقتصادي لمناقشة أفكار جديدة خارج الصندوق.

المؤتمر الاقتصادي قادر على استعراض المشكلات والتحديات

وأكد «الشهابي» أن المؤتمر الاقتصادي بهذا الحضور الضخم من 400 إلى 500 شخصية مصرية في المجالات المختلفة سوف يكون قادرا على استعراض المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتقديم الحلول اللازمة لها، ومن المتوقع وضع خارطة اقتصادية لمصر دائمة وغير مؤقتة تلتزم بها الحكومات المتعاقبة في المستقبل تتضمن تذليل كل العقبات التي يواجهها المستثمرون.

وأشاد بإعداد الحكومة الجيد لهذا المؤتمر وجدول أعماله الذي سيستمر ثلاثة أيام والقضايا المقرر مناقشتها في الجلسات ما يجعل مخرجاته رؤية اقتصادية قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة.