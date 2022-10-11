بالأسماء.. مصرع 3 أطفال وإصابة 3 أشخاص آخرين في حريق شقتين بحلوان

تمكّنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل شقتين بإحدى العقارات السكنية بمنطقة «الدواجن» بحلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال، وإصابة 3 آخرين، وجرى الدفع بـ5 سيارات للإطفاء، وتحرر المحضر اللازم وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الدفع بـ5 سيارات للإطفاء

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بإحدى العقارات السكنية بمنطقة الدواجن بحلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و12 و14، هربًا من الحريق بعد قفزهم من الدور التاسع، وتمّ نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فضلًا عن إصابة 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة الشقتين والكشف عن أسباب اندلاع الحريق، وبأجراء التحريات الأولية تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، كما تمّ الاستماع لعدد من الشهود والمصابين ولم يشتبهوا جنائيًا في أي شخص.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثث الـ3 أطفال، وأسمائهم «مكة حسن عماد 4 سنوات»، «معاذ حسن عماد 12 سنة»، «محمد حسن عماد 14 سنة»، كما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى وهم: «حسن عماد 40 سنة»، «إلهام نصر خيرى»، «مصطفى حسن عماد 10 سنوات».