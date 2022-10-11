السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في دمنهور بالبحيرة (صور)

تمكّن رجال الحماية بمحافظة البحيرة، قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة أرض «أدمون» بدمنهور إثر وقوع ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ماس كهربائي

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض «أدمون» بدمنهور، وذلك إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمّ الدفع بعدد من سيارت الإطفاء والإسعاف لفصلت المرافق عن مكان الواقعة، وتمّ فرض كردون أمني، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق.

حريق داخل قاعة أفراح

كما اندلع صباح أمس حريق داخل قاعة أفراح بحي الثورة بمدينة كوم حمادة، دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، وحررت المحاضر اللازمة.

وتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرة كوم حمادة، يفيد نشوب حريق في إحدى قاعات النادي الرياضي في المسرح القديم بشارع الثورة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمّ السيطرة على الحريق، بعد فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، دون وقوع خسائر بالأرواح، كما وجدت بعض المخالفات داخل القاعة، وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة.