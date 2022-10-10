الصحة: السيطرة على حريق محدود بأحد مخازن التموين الطبي في منطقة العباسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة على حريق محدود شب، بعد ظهر اليوم الإثنين، في مخزن فرعي تابع للتموين الطبي بالوزارة، بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توجه إلى مكان الحريق فور علمه بوقوعه، للاطمئنان ومتابعة المستجدات.

وزير الصحة: الحريق لم يسفر عن أي وفيات

وأضاف «عبدالغفار» أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما أصيب أحد العاملين في المخزن، بحالة اختناق، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الزهراء الجامعي، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع «عبدالغفار» أن جهات التحقيق تمارس عملها في تحديد أسباب اشتعال الحريق، وجاري حصر الخسائر والتلفيات.