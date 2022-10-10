رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الصحة: السيطرة على حريق محدود بأحد مخازن التموين الطبي في منطقة العباسية

كتب:

مريم الخطري
04:07 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة على حريق محدود شب، بعد ظهر اليوم الإثنين، في مخزن فرعي تابع للتموين الطبي بالوزارة، بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توجه إلى مكان الحريق فور علمه بوقوعه، للاطمئنان ومتابعة المستجدات.

وزير الصحة: الحريق لم يسفر عن أي وفيات 

وأضاف «عبدالغفار» أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما أصيب أحد العاملين في المخزن، بحالة اختناق، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الزهراء الجامعي، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع «عبدالغفار» أن جهات التحقيق تمارس عملها في تحديد أسباب اشتعال الحريق، وجاري حصر الخسائر والتلفيات.

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة لمناقشة موقف تنفيذ 136 وحدة صحية

وزارة الصحة: اللقاحات تحمي المواطنين من متلازمة ما بعد كورونا

حكم بإدارج مرض الضمور العضلي في بروتوكول علاج وزارة الصحة

وزارة الصحة تنفي شائعة بيع 5 مستشفيات: «لم تناقش من الأساس»
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.