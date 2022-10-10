السيطرة على حريق داخل محل حلويات في أوسيم دون خسائر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل أحد محلات الحلويات بأوسيم، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

تفاصيل الحريق

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد محلات الحلويات، وعقب الانتقال ولقاء المُبلغ، 22 عاما، حلواني، قرر حال حضوره لفتح المحل الخاص به فوجئ بتصاعد أدخنة من باب المحل.

ماس كهربائي

كما تبين من خلال تحريات العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الحريق في مخزن ملحق بالمحل بمساحة 40 مترا، وامتد الحريق وأحدث تلفيات في باب شقة بالطابقين الأول والثاني نتيجـة تصاعد ألسنة اللهب، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي باللوحة الخاصة بالمدخل ولا توجد أي إصابات.

عدم وجود شبهة جنائية

كما قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.