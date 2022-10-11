«الشيوخ» يرفع جلساته ويعاود استكمال مناقشة صناعة السيارات بعد 30 دقيقة

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة البرلمانية الأولى لهذا اليوم لمدة 30 دقيقة، على أن يعاود الانعقاد لاستمرار مناقشة مواد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق دعم وتمويل السيارات، ووافق المجلس في جلسته الأولى اليوم، على المادتين الأولى والثانية بعد مناقشات واسعة.

أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتلخصت في تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3. اتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ في جلسته البرلمانية، أمس، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.