المؤتمر الاقتصادي: «مستثمري المشروعات الصغيرة» تطالب بتسهيل إجراءات المصنعين

يترقب الكثير من المستثمرين ورجال الصناعة، المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة وحل المشكلات التي تواجههم، حيث يهدف المؤتمر إلى زيادة دور القطاع الخاص في العملية التنموية.

وأعرب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أمنياته بأن يستفيد جميع رجال الصناعة والمستثمرين من المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية يتوقف على تشجيع الحكومة للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص حتى يستطيع العمل بالشكل الأمثل.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين مطلب مهم

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ«الوطن»، بأن الخطوات التي يجب اتخاذها لجذب الاستثمارات سواء كانت على المستوى المحلي أو الأجنبي، هي توضيح الخطة والرؤية للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين في جميع المجالات الصناعية.

ونوه السقطي، بأنة للقضاء على البيروقراطية، يجب إعطاء المزيد من الصلاحيات للمسؤولين وفي نفس الوقت محاسبتهم على النتائج.

دعم وتسهيل العملية الاستثمارية ضرورة

وأشار إلى أن لهيئة الاستثمار دور كبير في دعم وتسهيل العملية الاستثمارية، فهي «كالمايسترو الذي من خلال يتم توضيح الرؤية للمستثمرين»، لافتا إلى أن القطاع المصرفي رقم مهم في العملية الاستثمارية بقدرته على تسهيل عمليات الإقراض.