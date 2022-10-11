وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المولدوفي: التوقيع على 3 اتفاقيات

قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّ زيارة وزير خارجية مولدوفا للقاهرة نيكو بوبيسكو تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ تمّ عقد جلسة مباحثات بشكل مطول، والتوقيع على 3 اتفاقيات.

إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين

وأضاف شكري أن الاتفاقيات تضمنت: إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، إلى جانب إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، فضلا عن التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين، وفي إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشاور الدولي بين البلدين، وهذا من شأنه أن يعزز العلاقة.

قد مجلس الأعمال المصري المولدوفي

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك ، أنَّ وزير خارجية مولدوفا اصطحب معه وفدًا اقتصاديًا، إذ جرى عقد مجلس الأعمال المصري المولدوفي في إطار الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة.

وأشار إلى أنَّه تمّ تناول التطورات الإقليمية والدولية والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها على كل من مصر ومولدوفا، كما تمّ تناول القضايا الإقليمية في المنطقة، سواء كان اتصالًا بالقضية الفلسطينية والأوضاع بالمنطقة من حيث ثمار الوضع في اليمن والتحديات المرتبطة بالقضاء على الإرهاب.