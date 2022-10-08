نادية شكري تكشف سر هجرتها إلى أستراليا بعد نجاح مسرحية العيال كبرت

يستضيف الدكتور عمرو الليثي، مساء الإثنين المقبل، في برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، الفنانة نادية شكرى التي اشتهرب بشخصية سوسو السكري، في مسرحية "العيال كبرت"، والتي قدمت أكثر من 42 عملًا فنيًا.

ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس الفنية في حياتها، وتتحدث عن تكريمها بـ مهرجان القاهرة للدراما وفرحتها وسعادتها بهذا التكريم وسط مجموعة من المبدعين.

نادية شكري تتحدث عن تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما

كما تكشف نادية شكري سر ابتعادها لفترة طويلة عن الفن وهجرتها إلى أستراليا بعد النجاح الباهر لمسرحية العيال كبرت، كما تحكي عن كواليس ومواقف لأول مرة حدثت أثناء عرض المسرحية، وكيف أنها دخلت المسرحية بالصدفة.

سر تصالحها مع والدها بعد فترة خصام

كما تتحدث نادية شكري، عن سر تصالحها مع والدها بعد خصام لفترة كبيرة بعد مسرحية العيال كبرت، وعن زواجها من الفنان الراحل سامي العدل ثم الانفصال ومدى تأثيره عليها، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساءً الاثنين المقبل على شاشة الحياة.