البابا تواضروس يهنئ مطران إيبارشية القاهرة بمنصبه الجديد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، المطران مار إفرام وردة، مطران لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك والنائب البطريركي للسودان، وذلك بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً العمل المشترك في المستقبل.

وجاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس الثاني المطران الجديد والوفد المرافق له من مطارنة الكنيسة السريانية الكاثوليكية والذين شاركوا في تنصيب المطران الجديد، كما شهد اللقاء القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا.

البابا تواضروس معربا عن محبته البطريرك أنطاكية

وقد أشار البابا خلال اللقاء الي علاقة المحبة التي تجمعه بالبطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك أنطاكية للسريان الكاثوليك وقد اختتم اللقاء بإهداء الضيوف مجموعة من الهدايا التذكارية.

بطريرك أنطاكية يشارك في توليه المطران الجديد

وجدير بالذكر أن البطريرك مار أغناطيوس، ترأس توليه المطران مار إفرام وردة متصلة الجديد، وذلك بكاتدرائية سيدة الوردة، بالقاهرة.

وقد شهد الاحتفال المطران نيقولاس هنري ، السفير البابوي بمصر ، وعدد من مطارنة الكنيسة السريانية الكاثوليكية ، كما شارك أيضا أساقفة ، ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر ، بالإضافة إلى ممثلي ، الكنائس المسيحية المختلفة ، والآباء الكهنة ، والرهبان والراهبات ، والشخصيات الأخرى .