البابا تواضروس يجري لقاءات رعوية لمتابعة أوضاع الأديرة (صور)

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من اللقاءات الرعوية مع رؤساء الأديره للمتابعة الأوضاع على مستوى الكرازة، وفق ما ذكره المتحدث باسم الكنيسة القبطية القمص موسى إبراهيم

واستقبل البابا تواضروس اليوم، الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات الخاصة بالدير.

دير الأنبا أنطونيوس ودير البرموس

كما التقى أيضًا البابا تواضروس الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة، وقد تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الخاصة بالدير.

واستقبل البابا في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس بوادي النطرون

نشاط مكثف للبابا في الإسكندرية

وشهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثف للبابا تواضروس في بطريركية الإسكندرية، وشهد عرض فكرة برنامج خادم بكرة، وفي ختام الحفل ألقى البابا كلمة مع توزيع هدايا على المشاركين والخدام.

كما افتتح بطريرك الإسكندرية العام الدراسي الأول لمعهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وألقى كلمة عن أهمية الكتاب المقدس وكلمة الله في الإنسان.

كما شهد حفل تخريج الدفعة الجديدة من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وتم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التقدير والهدايا.