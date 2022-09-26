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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في يوم المهاجر واللاجئ بإسبانيا

كتب:

مريم شريف
06:45 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا بدعوة من الكنيسة الكاثوليكية في ليريدا، الإسبانية، في يوم الصلاة العالمي للمهاجر واللاجئ، الذي أقيم في كاتدرائية سان خوان في ليريدا.

وحضر فعاليات اللقاء ممثلا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص رويس الأنبا بولا، كاهننا في إسبانيا، وكان في استقباله الأسقف سالبا دور أسقف الكنيسة الكاثوليكية في ليريدا كما حضر يوم الصلاة  ممثلون عن كنائس وطوائف مختلفة من عدة جنسيات من المقيمين في ليريدا، وفقا للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

اليوم العالمي الثامن بعد المائة للمهاجر 

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية، أمس، برئاسة البابا فرانسيس باليوم العالمي الثامن بعد المائة للمهاجر واللاجىء، ودعا فرانسيس إلى مستقبل تتم فيه خطة الله، حيث يعيش المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر في سلام وكرامة، ومن أجل مستقبل أكثر «شمولية وأخوة».

 

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